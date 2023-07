33-jährige Ex-Morgan Stanley-VP will den weiblichen Orgasmus retten

Es ist kein Geheimnis, dass das Beziehungsleben für Frauen (und Männer) in der Finanzbranche ein Problem ist. Eine Londonerin, die siebeneinhalb Jahre bei Morgan Stanley gearbeitet hat, will das jetzt ändern – und setzt auf einen wissenschaftlichen Ansatz. Sie hat ein Forschungsunternehmen gegründet, bei dem sich alles um die Klitoris dreht.

Joy Mpofu ist Gründerin und CEO von Flutter, einem Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, „die neurowissenschaftlichen, gesundheitlichen und mentalen Vorteile weiblicher Lust zu verstehen“. Sie hat gemeinsam mit Ella Peters gegründet, die vormals Senior Product Managerin beim Fintech Nate war und CPO bei Flutter ist.

Mpofu startete 2015 in einer „halb-business, halb-juristischen Rolle“ als Associate im Kapitalmarktteam bei Morgan Stanley. Nach eineinhalb Jahren wechselte sie in das Team für regulatorische Beziehungen und wurde 2018 Director im Bereich Sustainability Regulation.

Nach drei Jahren in dieser Funktion wurde sie zur VP befördert und wurde Lead for Environmental and Social Risk Management in EMEA. Im Juli 2022 verließ sie das Unternehmen. Die Höhepunkte ihrer Zeit bei Morgan Stanley waren es, „die jüngste Person im EMEA Sustainable Finance Committee zu sein – und mit Afrozöpfen ins Büro zu kommen“.

Flutter hat kürzlich ein Pre-Seed Investment in ungenannter Höhe vom Venture-Capital-Unternehmen Antler erhalten, wo Mpofu und Peters seit Februar dieses Jahres als Entrepreneurs-in-Residence tätig sind.

