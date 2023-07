„Ich habe im Home Office bei einem Fintech gearbeitet und bin dann zu einer Bank mit Präsenzarbeit gegangen“

Ich arbeite als Senior Entwickler in der Finanzbranche. Ich habe mehrere Jahre bei Fintechs gearbeitet und wechsle bald zu einer großen US-Bank. Einer der Gründe für meinen Wechsel ist das Arbeiten im Home Office: Ich habe keine Lust mehr.

Bei dem Fintech, bei dem ich gearbeitet habe, war Home Office obligatorisch für alle. Als es eingeführt wurde, habe ich gefragt, ob ich weiter ins Büro kommen könne, was aber abgelehnt wurde.

Mobiles Arbeiten ist nicht der Weg der Zukunft. Es bedeutet, dass man mehr arbeitet, führt zu Burnout und dazu, dass man ständig abgelenkt ist. Das Büro hingegen ist ein Ort, an dem Kreativität entsteht und man spontan mit anderen interagieren kann – online kann man das nicht nachbilden. Wenn man zu Hause festsitzt, ist man anfällig für Einsamkeit und Isolation und wird vom Unternehmen abgekoppelt.

Den Entscheider:innen ist das bewusst. Sie schauen sich die globalen Leistungskennzahlen an und sind gegen das Arbeiten im Home Office. Sie kennen die Zahlen. Sie sehen das, was damit einhergeht, die psychischen Probleme und den massiven Mangel an Innovation.

Viele führende Entscheider:innen zögern jedoch auch, das Arbeiten im Home Office zu beenden, weil es Folgen für die Personalgewinnung hat. Gerade in großen, teuren Städten wie London, ist es sehr, sehr schwer geworden, gute Leute zu finden.

Der Fehler liegt bei den Bewerber:innen. Keine Lust auf Präsenzarbeit zu haben, ist real. Ich habe keine eindeutigen Beweise, aber wenn jemand gekündigt wird, sind es meistens Leute, die im Home Office arbeiten. Und wer einen direkten Draht zur Führungskraft hat, hat bessere Chancen, befördert zu werden.

Aus diesem Grund wechsle ich jetzt zu einer Bank, bei der ich mehr als drei Tage pro Woche ins Büro kommen muss.

Joseph Huffman ist ein Pseudonym

