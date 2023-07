Trauriges Ende für Ex-Goldman-Sachs-VP, der seine Wochenenden mit kiffen verbrachte

Mit Anfang 30 hatte Brijesh Goel alles erreicht. Nachdem er seine Karriere bei der Deutschen Bank in New York begonnen hatte, ging er mit 26 Jahren zu Goldman Sachs, bereits damals als Vice President im Team für strukturierte Kredite. Mit 36 Jahren erhielt er eine Stelle bei Apollo, dem Buy-Side-Unternehmen, das bekannt dafür ist, unverschämt gut zu bezahlen.

Gestern allerdings war Goel ganz klein. Er wurde wegen Verschwörung, Wertpapierbetrugs und Behinderung der Justiz verurteilt – hier liegt die Höchststrafe bei 20 Jahren Gefängnis.

Grund für seine Misere war seine Freundschaft mit dem Barclays-Trader Akshay Niranjan, den er an der Business School in Kalifornien kennengelernt hatte. Bloomberg schreibt, die beiden hätten fast jedes Wochenende miteinander verbracht. Es sei eine Menge Gras geraucht worden. Es seien Musikfestivals besucht worden. Und es sei betrunken Squash gespielt worden – und während eines dieser Spiele habe Goel Niranjan zum ersten Mal einen Trading-Tipp gegeben.

Goel gab Niranjan insgesamt sieben Tipps, die ihm insgesamt 292.000 Dollar einbrachten. Doch das FBI kam ihnen auf die Spur und Niranjan, der im August letzten Jahres bei Barclays gegangen war, erklärte sich bereit, eine Wanze zu tragen und gegen seinen Freund auszusagen. Vor Gericht wurde ein aufgezeichnetes Gespräch in einem Treppenhaus abgespielt, in dem Goel sagte: „F... Das müssen wir löschen. Haben wir einen Handel abgeschlossen?... Es muss gelöscht werden. Ich habe nicht einmal diesen Chat.“

Niranjan wird aufgrund eines Abkommens mit der US-Regierung nicht strafrechtlich verfolgt. Goel hingegen droht nun nicht nur eine lange Gefängnisstrafe, sondern auch die Abschiebung nach Indien. Es war nicht das Cannabis oder das betrunkene Squash-spielen, was ihn direkt zu Fall gebracht hat, aber er wird jetzt viel Zeit haben, dem hedonistischen Intermezzo nach seinem MBA-Abschluss nachzutrauern.

