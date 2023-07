Entlassener Lazard-MD Reid Snellenbarger kauft Haus für 7 Mio. Dollar

Das Wall Street Journal hat herausgefunden, wer der Lazard-Mitarbeiter ist, der unlängst infolge von unangemessenem Verhalten auf einer Party entlassen worden ist. Berichten zufolge handelt es sich um Reid Snellenbarger, Co-Head of Restructuring and Capital Solutions bei Lazard in Chicago.

Zwar baut Lazard Stellen ab, Snellenbarger allerdings dürfte nicht auf der streichliste gestanden haben – er war erst im April von Houlihan Lokey abgeworben worden, um das Restrukturierungs-Geschäft zu verstärken. Snellenbarger wiederum dürfte ebenso wenig damit gerechnet haben, gefeuert zu werden, denn er und seine Frau hatten im Juli letzten Jahres für 7 Mio. Dollar ein Haus am Ufer des Genfer Sees gekauft.

Es ist noch immer unklar, worin der angebliche Verhaltensverstoß bestanden hat. Dem WSJ zufolge fand der Vorfall auf einer Party statt, die Snellenbarger am Wochenende veranstaltete, möglicherweise sogar in seinem Haus am Genfer See. Nicht-bestätigte Berichte in den sozialen Medien suggerieren, dass möglicherweise auch Praktikant:innen anwesend waren.

Snellenbarger, der mit Vornamen David heißt, hatte 1998 sein Studium der Finanzwissenschaften an der Purdue University mit einem Bachelor abgeschlossen und ist 48 Jahre alt. Bis er vor zwei Monaten zu Lazard wechselte, hatte er seine gesamte Karriere bei Houlihan Lokey verbracht. In Chicago scheint Snellenbarger eine bekannte Persönlichkeit zu sein: Er sitzt im Vorstand der „Make a Wish“-Stiftung Illinois und gab 2021 in einem Finanz-Workshop an der Purdue University Einblicke ins Investmentbanking.

Lazard muss sich nun möglicherweise einen neuen Head of Restructuring suchen. Glücklicherweise hat das Unternehmen neben Snellenbarger zeitgleich auch einen Co-Head für den Bereich geholt: Sanjeev Khemlani, vormals bei FTI Consulting.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)