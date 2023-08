Deutsche Banker machen anders Urlaub als du denkst

Du gehst davon aus, dass Chefs von Investmentbanken ihren Urlaub in exklusiven Hotels in der Karibik oder dem indischen Ozean verbringen und von dort aus weiter arbeiten? Da liegst du leider falsch.

Die Social-Media-Posts von verschiedenen hochrangigen Finanzbranchen-Vertretern legen nahe, dass es anders ist. Oder dass man zumindest ungern zugibt, dass es so ist wie oben beschrieben. Der Trend geht zum Urlaub in gemäßigteren Klimazonen, wo man klassische Literatur liest und das Handy ausmacht.

Philipp Freise, Co-Head of European Private Equity bei KKR, schreibt dass er an der „windigen Küste im Norden Deutschlands“ sei, wo er Lyrik und Kurzgeschichten aus „Schmetterlinge“ von Hermann Hesse lese und dabei „den Duft des Meeres“ einatme, die Wellen und den Wind in den Dünen höre. „Urlaub sind eine Zeit, in der man den ‚Sinn für das Wunderbar‘ wieder herstellen könne“, so Freise.

Der Vorstandsvorsitzende von Standard Chartered, Bill Winters, urlaubte an einem nicht näher genannten Ort, wo er Hamlett gelesen, Pilates gemacht und „vor allem gechillt“ hat.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, war mit seinem offenbar ebenfalls gut gelaunten Hund unterwegs (siehe untenstehendes Foto). „Sich eine Auszeit nehmen und abschalten ist das A und O“, erklärt er. Rafa Lopez-Espinosa, der in Warschau ansässige Chief Operating Officer des Hedgefonds Point72, liest zu Stoizismus und zur Vergangenheit betrügerischer Hedgefonds-Manager. Und Ewan Kirk, Gründer des Hedgefonds Cantab Capital Partners, ist erneut allein mit dem Fahrrad unterwegs, diesmal von Cambridge nach Stockholm.

Diese kleine und nicht repräsentative Auswahl lässt vermuten, dass europäische Finanzfachleute mehr tun, als nur am Pool zu liegen. Viele Wall-Street-Banker sind vermutlich in den Hamptons, es sei denn, man ist David Solomon, der wiederum wahrscheinlich irgendwo auf der Karibikinsel Barbuda anzutreffen ist.

Der nachdenkliche Hund von Christian Sewing:

