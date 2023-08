Boni bei den Deutsche-Bank-Analysten: 2nd-Year-Analysts sind zufrieden, 1st-Year-Analysts nicht

Am Mittwoch sind bei der Deutschen Bank die Boni bekannt gegeben worden. Die Bank selbst wollte sich dazu nicht äußern, Junior-Angestellte lassen aber verlauten, dass die Second-Year-Analysts deutlich zufriedener waren als die First-Year-Analysts.

Insidern zufolge sollen First-Year-Analysten bei der Deutschen Bank in London Boni von nur 10.000 bis 30.000 Pfund (11.500 Euro bis 34.000 Euro) bekommen haben. Bei den Second-Year-Analysts sollen die Boni bei 30.000 bis 50.000 Pfund (34.000 bis 58.000 Euro) gelegen haben.

Die Boni fließen zusätzlich zum Fix-Gehalt, das bei 65.000 bzw. 70.000 Pfund (75.000 bzw. 81.000 Euro) liegt.

„Die Stimmung auf dem Trading Floor schwankte zwischen ok und schlecht“, sagt ein First-Year-Analyst der Deutschen Bank. „Die niedrigeren Boni sind aufgrund des Klimas und der Gerüchte über schlechte Zahlen in der ganzen Branche zwar erwartet worden, aber die Leute waren trotzdem recht enttäuscht.“

Wie wir Anfang der Woche berichteten, waren auch die Analyst:innen bei Morgan Stanley nicht zufrieden.

Niedrige Boni sind nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass die Fees im globalen Investmentbanking im ersten Halbjahr (laut Dealogic) ein 11-Jahres-Tief erreicht haben. Die Deutsche Bank hat außerdem viel Geld für das Anwerben von neuen Senior Bankern auf den Tisch gelegt und hat daher vermutlich wenig Interesse daran, zu Junioren, die ohnehin leicht durch neue Uni-Absolventen ersetzt werden können, übermäßig großzügig zu sein.

