Abwegige Finance-Jobs, bei denen es hilft, wenn man reiche Eltern hat

Bedauerlicherweise gibt es in der Finanzbranche viele Jobs mit Kundenkontakt, bei denen es sich gut macht, wenn man den Habitus der oberen Mittelschicht ausstrahlt. Nirgends ist dies allerdings wichtiger als wenn man für ein Family Office einer Dynastie tätig ist, die so viel Geld hat, dass sie eigene Leute beschäftigen muss, um dieses zu verwalten. Laut Bloomberg florieren Jobs in Family Offices. Dies gilt insbesondere für Singapur, wo die Zahl der Single Family Offices aufgrund der günstigen steuerlichen Behandlung zwischen 2020 und 2022 von 400 auf 1.100 gestiegen ist. Aber auch in Hongkong und im Nahen Osten steigt die Zahl der Family-Office-Jobs rasant an.

Während die Zahl der Arbeitsplätze in Family Offices explodiert, finden wohlhabende Familien nicht mehr ausreichend wohlhabende Verwandte, die in diesen arbeiten. In der Vergangenheit sei dieses Modell laut Bloomberg präferiert gewesen, doch mittlerweile werden auch Praktikant:innen genommen oder Leute eingestellt, die eine Family-Office-Weiterbildung absolviert haben. Am beliebtesten sind hier die Kurse des Wealth Management Institute in Singapur, des International Institute for Management Development in Lausanne, der Hong Kong Academy for Wealth Legacy und des DIFC Family Wealth Centre in Dubai.

Die einschlägigen Weiterbildungen sind nicht billig – der Kurs in Lausanne schlägt mit 17.500 Dollar für drei Tage zubuche. Und dennoch sind (bereits vermögende) Menschen bereit, soviel zu bezahlen, weil Jobs in Family Offices attraktiv sind. Wenn du ein Investmentprofi bist, bieten diese Jobs die Möglichkeit, in verschiedene Anlageklassen zu investieren. Allerdings sind sie durchaus auch mit Tücken verbunden, die sich aus der Interaktion mit den Superreichen ergeben – so kann es passieren, dass man bei der Schulsuche für den Nachwuchs helfen oder den Briefkasten leeren muss. So wird aus einem Family Office berichtet, dass der Patriarch um 23 Uhr angerufen und durchs Telefon gebrüllt habe, man solle „Gold kaufen!“, weil er einen Tipp von einem Pokerkumpel erhalten hatte.

