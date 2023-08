Diese Grafik zeigt dir, wann es mit den Umsätzen (und den Jobs) im Bankensektor wieder bergauf geht

Wenn du dich nach einem neuen Job umschaust, aber abwarten willst, bis es im Banking wieder so gut läuft wie während der Boom-Zeiten in der Pandemie, dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass dies länger dauern könnte.

Mike Mayo hat jetzt einen Chart veröffentlicht mit Investmentbanken-Umsatzprognosen für 2023, 2024 und 2025. Mayo ist Bankenanalyst bei Wells Fargo und bekannt dafür, Jamie Dimon bei Telefonkonferenzen regelmäßig mit Fragen zu nerven.

Mayo erklärt, die „Hysterie“ infolge des Zusammenbruchs von der US-Regionalbanken sei zwar vorbei, dich er rechnet nicht mit damit, dass die Umsätze bald wieder das Niveau der Pandemie-Zeit erreichen.

Wie das untenstehende Diagramm zeigt, geht Mayo davon aus, dass das Jahr 2023 schlecht bleibt (mit Ausnahme der Aktienmärkte), dass es 2024 im Investmentbanking wieder etwas besser sein wird – das gilt jedoch nicht für Sales und Trading – und dass es 2025 dann überall bergauf geht. Doch selbst für 2025 rechnet Mayo mit Umsätzen unter dem Niveau von 2020.

Spielt das eine Rolle? Nicht unbedingt, schließlich war das Jahr 2020 eine Pandemie-bedingte Ausnahme, die aus dem wilden Handel mit festverzinslichen Wertpapieren resultierte. Was aber Hoffnung macht ist, dass Mayo davon ausgeht, dass die Umsätze 2025 um 25 Prozent höher sind als 2019, was noch ein recht normales Jahr war.

Und dennoch ist es ein echter für die Banken, die der Meinung waren, dass die Pandemie-Umsätze sich verstetigen würden und entsprechend Personal aufgebaut haben. Die CEOs der Banken scheinen Mayos Meinung zu teilen: David Solomon von Goldman Sachs sagte im vergangenen Monat, dass das Jahr 2021 ein einmaliges 10-Jahres-Phänomen gewesen sei, dass aber die niedrigen M&A-Umsätze im laufenden Jahr ebenso unnormal seien. Mit der Zeit würden die Umsätze sich wieder normalisieren, so Solomon. Umsätze also, die nicht schlecht, aber auch nicht übermäßig gut ausfallen.

