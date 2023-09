Neues Blackstone-Büro in Frankfurt

Das neue Frankfurter Büro von Blackstone ist „offiziell“ eröffnet worden. Letzte Woche fand die Eröffnungsfeier statt und auch Steve Schwarzman war mit dabei.

Auch wenn die offizielle Einweihung des Frankfurter Blackstone-Büros erst jetzt stattgefunden hat, ist das Unternehmen schon seit einiger Zeit in Deutschland tätig. Zum Team gehört Jurij Puth, der 2006 zu Blackstone Credit in London kam, 2021 nach Frankfurt wechselte und dort jetzt als Head of European Origination Private Credit tätig ist. Robert Wieber, früher beim Investmentfonds Hayfin Capital Management (und davor bei Citi), arbeitet ebenfalls seit 2021 bei Blackstone Credit in Frankfurt, zunächst als Principal und jetzt als MD.

Relativ neu mit an Bord ist Kristin Risthuas, VP, die Anfang dieses Jahres vom Vermögensverwalter Robus Capital kam und ebenfalls bei Blackstone Credit tätig ist.

Bemerkenswert ist, dass das neue Frankfurter Büro nicht Blackstones einziges in Deutschland ist. Aus dem Bundesanzeiger geht hervor, dass es vier Unternehmen gibt, die offenbar mit Blackstone verbunden sind – eins in Frankfurt, eins in Hameln und zwei in Mannheim.

Das Blackstone-Büro in Paris besteht seit 2009 und wurde zunächst geführt von Jean-Michel Steg, ehemals Head of Citigroup Frankreich (und mittlerweile beliebter Schriftsteller für historischer Stoffe). Paris fungiert für das Unternehmen quasi als Hauptstadt Europas.

Das Unternehmen expandiert in Europa allerdings nicht nur dort, wo man bereits Standorte unterhält. Seit letztem Jahr stellt Blackstone Hochschulabsolvent:innen in der EU ein und ist damit eines der wenigen Private-Equity-Unternehmen, die Trainee-Programme für Studienabgänger:innen anbieten. Hier hineinzukommen ist in den letzten Jahren zunehmend schwierig geworden – mittlerweile schaffen es nur noch rund 0,25 Prozent der Bewerber:innen.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)