In den vergangenen Jahren sind in Deutschland immer wieder Banker von Goldman Sachs zu JP Morgan gewechselt. Im Führungsteam von JP Morgan vor Ort sind diverse von ihnen vertreten, darunter Patrik Czornik, der das 2019 gekommen war, um das deutsche M&A-Geschäft zu führen, oder Thorsten Zahn, der 2021 als Chef des ECM-Geschäfts in Deutschland geholt wurde.

Goldman Sachs verliert in Frankfurt Top-Manager an JP Morgan