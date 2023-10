„Überbezahlte Londoner Banker führen sich auf wie verzogene Bengel“

Ich bin Franzose und habe mein Berufsleben im Trading verbracht, sowohl in London als auch in Paris. Im Moment bin ich in Paris und umgeben von nörgelnden Engländern, dabei ist es alles gar nicht so schlecht.

Wenn sich Banker und Trader, die ihre bisherige Karriere in London verbracht haben, über den Umzug nach Paris beschweren, denke ich mir, dass sie endlich erwachsen werden sollen. Englische Banker, die an Paris herumnörgeln, sind wie überbezahlte verzogene Bengel.

Wir Franzosen mussten alle mit London zurechtkommen. Ich habe London geliebt, als ich dort gelebt und gearbeitet habe, aber jetzt erlebt Paris seinen großen Moment.

An Paris gibt es nichts auszusetzen. Es ist eine großartige internationale Stadt mit hervorragenden Schulen und Museen und tollen Verkehrsverbindungen. Man ist schnell in den Bergen oder am Meer. In ein anderes Land zu ziehen, kann herausfordernd sein, aber wir mussten damit auch zurechtkommen. Wir Franzosen waren 20 Jahre lang in London, und wir mussten alle dahin – ganz gleich, ob wir wollten oder nicht. Wir haben uns nie beschwert, auch wenn wir nicht gerade mit offenen Armen empfangen wurden.

Jetzt sind die englischen Banker in Paris an der Reihe. Wenn es euch nicht gefällt, bleibt in London und sucht euch dort eine schlechtere Stelle. Hört auf, nach Dingen zu suchen, die euch nicht gefallen. Macht es einfach wie die Franzosen und lernt, das Leben zu genießen.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)