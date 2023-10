„Ich habe meine Stelle im Banking verloren. Die Kündigung hat mich kalt erwischt“

Ich habe diese Woche erfahren, dass ich nach vier Jahren in meinem Bankenjob entlassen werde. Das Ganze kam völlig überraschend. Ich war Junior Vice President im Bereich M&A und habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das passieren würde.

Ich weiß natürlich, dass es ein schwieriges Jahr im Investmentbanking war, aber ich war kein Underperformer. In meinem Team gab es Leute, die weniger Leistung gebracht haben als ich – und die trotzdem nicht entlassen wurden.

Es war nicht die erste Entlassungsrunde, die die Bank dieses Jahr durchführt. Beim letzten Mal wurden wir alle in einen Raum geführt und bekamen gesagt, dass wir so besonders seien. Ich habe das geglaubt – und jetzt merke ich, wie dumm das von mir war. Bei mir hat es dazu geführt, mich noch mehr reinzuhängen. Und jetzt werde ich nicht mehr gebraucht. Die Unternehmenskultur ist totaler Bullsh*t.

Das letzte Jahr war ganz besonders hart. Wir alle haben die letzten zwölf Monate von 9 Uhr morgens bis Mitternacht oder 2 Uhr nachts gearbeitet und auch am Wochenende noch Überstunden gemacht. Das ganze Jahr hieß es pitchen, pitchen, pitchen. Es ging darum, Kunden Ideen für den Wiederaufschwung vorzustellen.

Es ist nicht die erste Entlassung, die ich erlebe. Normalerweise gibt es eine Art Vorwarnung – man bekommt einen Hinweis darauf, dass sich was anbahnt. Dieses Mal gab es sogut wie gar nichts. Im Nachhinein betrachtet waren da vielleicht subtile Anzeichen, etwa dahingehend, dass ich in den letzten Wochen für meine Arbeit weniger gelobt wurde als sonst, aber nichts Besorgniserregendes. Ich wusste, dass es Kürzungen geben würde, aber ich hatte keine Ahnung, dass ich davon betroffen sein würde. Ich gehöre zu einer Minderheit, ich bin Leistungsträger – doch am Ende überlebt haben weiße Männer, die gut netzwerken. Es gab eine Reihe an internen Meetings, bevor die Streichungen offiziell verkündet wurden.

Ich bin von der HR-Abteilung zu einem Meeting eingeladen worden und habe es so erfahren. Und das war's.

Ich erhole mich immer noch von dem Schock. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt tun werde: Ich glaube, dass der Stellenmarkt für den Bulge-Bracket-Bereich frühestens im zweiten Quartal 2024 wieder anspringt. Und jetzt in der Zwischenzeit zu einer kleinen Boutique zu gehen, möchte ich auch nicht. Ich habe Ersparnisse, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, aber das Leben ist nicht billig.

Das Ganze Sache ist frustrierend, vor allem, weil die Bank in den letzten Jahren einfach zu viele Leute eingestellt hat, die aus allen möglichen Hintergründen kamen. Das sieht nach Dummheit und schlechter Planung aus.

Wenn du ähnliches erlebt hast oder Tipps hast, schreib es in die Kommentare.

Samuel Astajam ist ein Pseudonym

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)