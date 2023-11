Keinen Platz im Banken-Traineeprogramm bekommen: Was du jetzt tun kannst

Du willst nach dem Studium bei einer Investmentbank arbeiten, hast aber bisher auf all deine Bewerbungen nur Absagen erhalten und fragst dich, was du jetzt machen sollst?

In der Regel rate ich Studierenden, einen der folgenden drei Wege einzuschlagen:

Versuche dein Studium noch etwas hinauszuzögern und mache einen Master in Finance

Wenn du deinen Abschluss um mindestens ein Semester hinauszögerst, hast du die Chance, dich noch mal auf Einstiegsprogramme zu bewerben. Wenn du beispielsweise im Mai 2025 mit dem Studium fertig wirst, aber keinen Praktikumsplatz für den Sommer 2024 bekommen hast, kannst du deinen Abschluss auf Dezember 2025 verschieben und dich dann für den Sommer 2025 bewerben.

Manche zögern ihren Abschluss noch weiter hinaus und machen einen Master in Finance. Das kommt aufs selbe hinaus, kann aber teuer werden.

Führe dein Studium wie geplant zu Ende und versuche, eine Stelle zu finden, die ähnlich ist wie das, was du im Investmentbanking machen willst

Selbst wenn die Marktbedingungen zum Zeitpunkt deines Uni-Abschlusses schlecht sind, wird sich der Markt irgendwann unweigerlich erholen. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist (und ich höre von einigen Banker:innen, dass dies im Jahr 2024 der Fall sein wird), werden viele Banken unterbesetzt sein und Quereinsteiger:innen aus benachbarten Bereichen holen.

Get Morning Coffee ☕ in your inbox. Sign up here.

Auf welche Quereinstiegs-Jobs sollte man sich am besten bewerben? Relevante Bereiche können transaktionsbezogene Finanzjobs sein wie etwa Corporate Development, Corporate Banking oder sogar die Transaktions-Beratung bei den Big Four . Alles, was mit der Bewertung von Unternehmen zu tun hat sowie jede Art von Investmentfunktion bei einem kleinen Hedgefonds oder einem Family Office ist ebenfalls relevant. Unter wirklich günstigen Marktbedingungen stellen die Banken sogar Personal aus den Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Finanzplanungs- und Analyseunternehmen ein.

Wenn du dich für einen Quereinstieg entscheidest, solltest du bedenken, dass viele Quereinstiegsmöglichkeiten nicht öffentlich ausgeschrieben werden, weswegen es auf gutes Networking ankommt. Als ich 2009 von der Deutschen Bank zu Morgan Stanley gegangen bin, bekam ich die Stelle nur, weil ich einen Bekannten hatte, der bereits Analyst dort war und mich fragte, ob ich Interesse hätte.

Mache einen MBA an einer Top-Business School und bewirb dich dann für die Associate-Programme der Banken

Dies ist wahrscheinlich der einzige gangbare Weg für Leute, die bereits einen Abschluss haben und noch nicht im Finanzbereich arbeiten, also per Definition Quereinsteiger:innen sind. Von den drei genannten Optionen ist das auf jeden Fall die aufwändigste, sowohl in Bezug auf Zeit als auch mit Blick aufs Geld – und sie lohnt sich nur, wenn man wirklich in einem Top-MBA-Programm aufgenommen wird.

Sam Shiah ist Gründer von Wall Street Mastermind, einem personalisierten Coaching-Service, der Studierende beim Einstieg ins Investmentbanking begleitet. Zuvor war er als Tech-Investmentbanker bei Morgan Stanley und der Deutschen Bank sowie als Private-Equity-Investor bei GI Partners tätig. In den letzten drei Jahren hat er rund 1.100 Studierende betreut, die Fuß im Investmentbanking fassen wollen.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)