Von Goldman Sachs zu KKR wechseln und dort eine 70-bis-80-Stunden-Woche haben

Wenn du von Goldman Sachs zu einer Top-Private-Equity-Firma wechselst und hoffst, dass du dort weniger Überstunden machen musst, dann lass dir gesagt sein, dass das vermutlich nicht der Fall sein wird.

Alexis Augier war 11 Monate lang Analyst bei Goldman Sachs und ging dann 2017 zum Private-Equity-Unternehmen KKR. Er blieb vier Jahre bei KKR, ging dann zu einem Hedgefonds und gründete anschließend Vega – ein Wealth-Management-Unternehmen, das auf Banker spezialisiert ist. Augier sagt, dass sich seine Arbeitszeiten beim Wechsel von Goldman Sachs zu KKR nicht nennenswert verbessert hätten. Nicht nur er scheint das so erlebt zu haben.

„Auf der Buy-Side muss man nicht ganz so viel Präsenz zeigen, aber ich habe immer noch 70 bis 80 Stunden pro Woche gearbeitet, ähnlich wie im Banking“, berichtet Augier. „Die Leute denken oft, dass sie das Banking hinter sich lassen und dann nicht mehr so viele Überstunden machen müssen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die ersten paar Jahre auf der Buy-Side sind sehr anstrengend, denn man muss eine Menge lernen.“

Augiers Erfahrung ist nicht ungewöhnlich. Der jüngste Private-Equity-Vergütungsbericht der Personalberatungsfirma Odyssey Partners zeigt, dass die Wochenarbeitszeit bei Private-Equity-Firmen im „mittleren und oberen Segment“ bei durchschnittlich 70 Stunden liegt. Rechnet man die kleinen Firmen mit ein, liegt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit laut Odyssey bei 60 Stunden. Aber bei den größten Firmen wie KKR und Blackstone sind selbst noch längere Arbeitszeiten nicht ungewöhnlich.

Ein Associate von einer großen Private-Equity-Firma berichtet, dass die Arbeitszeiten während einem Investitionsprozess am härtesten seien, dann werde in der Regel im Büro zu Abend gegessen und bis spät gearbeitet. „Ich war früher im Banking und da war das genauso“, sagt er. Wenn kein Investitionsprozess läuft, sei er 10 Stunden pro Tag im Büro und arbeite abends weitere zwei Stunden von zu Hause aus.

Hedgefonds bieten in der Theorie attraktivere Arbeitszeiten als Private-Equity-Unternehmen oder Banken. Wenn du deine Karriere im Hinblick auf deine Work-Life-Balance optimieren willst, solltest du dir die untenstehende Tabelle von Buyside Hustle ansehen. Aus ihr geht hervor, dass Multimanager-Hedgefonds der ideale Arbeitsplatz sind, was die Aussage eines von uns befragten Portfoliomanagers erklären könnte, der letztes Jahr erklärt hatte, dass er nur acht Stunden am Tag arbeitet.

