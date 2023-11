Der Deutsche-Bank-Guide zum Einstieg in die Finanzwelt

Wir sind auf der Suche nach der nächsten Generation kreativer und engagierter Talente, die im Banking vorankommen und etwas bewirken wollen. Mit unserer globalen Reichweite und unseren erstklassigen Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir dafür eine ideale Ausgangsbasis: Du kannst bei uns Deine Fähigkeiten entwickeln, Dich innerhalb der Bank vernetzen und einen Ort finden, an dem Du Du sein kannst. Hier erfährst Du mehr über den Einstieg bei der Deutschen Bank:

Recherche, alles beginnt mit Recherche

Für eine erfolgreiche Bewerbung bei der Deutschen Bank ist es unerlässlich, sich im Vorfeld über die Finanzbranche und die Deutsche Bank selbst zu informieren. Auf unserer Karriereseite careers.db.com/students-graduates findest Du viele Informationen über unsere Kultur und die zahlreichen Einstiegsmöglichkeiten, die wir Studierenden und Absolvent*innen bieten. Zum Beispiel MONA, unser Mentoringprogramm für Studentinnen, das jede Menge Inspiration und Rückenwind für den Einstieg in die Welt des Bankings liefert. Auf unofficialguidetobanking.com kannst Du dann die verschiedenen Abteilungen der Bank kennenlernen und nachlesen, was einige unserer Nachwuchstalente über ihren Arbeitsalltag zu berichten haben. So bringst Du in Erfahrung, was Banken tun und welche Fähigkeiten Du brauchst, um in der Finanzbranche zu arbeiten. Wir empfehlen Dir auch, unseren Kompetenz-Hub zu nutzen. Dort findest Du die besten Tipps für Deine Bewerbung, Assessments und die ersten Wochen bei uns.

Es gibt auch viele Möglichkeiten, sich offline zu informieren. Du kannst Dich mit dem Career Service Deiner Universität in Verbindung setzen, um Dich beraten zu lassen, und Dich mit Studierenden austauschen, die bereits bei der Deutschen Bank oder anderen Banken und Finanzinstituten gearbeitet haben. Außerdem lohnt es sich, Dein Alumni-Netzwerk anzuzapfen, ein eigenes Netzwerk bei LinkedIn aufzubauen und Veranstaltungen der Deutschen Bank zu besuchen – alle aktuellen Veranstaltungen findest Du hier. Bei diesen Gelegenheiten hast Du die Möglichkeit, unsere Mitarbeitenden kennenzulernen und mehr über die Bank sowie die Karrierewege zu erfahren, die Dir offenstehen.

Deine Bewerbung

Wenn Du alle Informationen hast, die Du brauchst, ist es Zeit für den nächsten Schritt: die Bewerbung. Die Deutsche Bank rekrutiert weltweit online und auf dem Campus. Die Termine variieren je nach Standort, aber der Bewerbungsstart für die meisten Trainee- und Einstiegsprogramme ist im September.

Mit Deiner Bewerbung kannst Du Deine Geschichte erzählen. Denk beim Verfassen Deines Lebenslaufs und Deiner Bewerbung immer an die Relevanz der Inhalte. Zeig uns, wie Du aus Deinen bisherigen Erfahrungen die Fähigkeiten gewonnen hast, die für die Ausschreibung wichtig sind. Bei uns stehst Du als Mensch im Mittelpunkt – mit Deiner Persönlichkeit und Deinen einzigartigen Stärken. Es ist daher besonders wichtig, dass Du definieren und artikulieren kannst, was Dich einzigartig macht und wofür Du Dich im Laufe Deiner Karriere einsetzen möchtest.

Sieh Dir die Fähigkeiten und Kenntnisse in Deinem Lebenslauf noch mal genau an. Es ist wichtig, dass Du Dich auf dem Laufenden hältst und herausfindest, in welchen Bereichen es Dir an etwas fehlen könnte. In aktuellen Stellenausschreibungen kannst Du nachlesen, was derzeit auf dem Markt gefragt ist. Das ist auch eine Chance, eine Marktlücke für Dich und Deine individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen zu finden.

Vergiss nicht, Deinen Lebenslauf und Deine Bewerbung auf die Deutsche Bank zuzuschneiden. Erzähl uns, was Dich dazu motiviert, in unserer Bank zu arbeiten, welche unserer Veranstaltungen Du besucht hast oder welche Menschen Dich zu Deiner Bewerbung inspiriert haben. Abschließend solltest Du Deinen Lebenslauf und Deine Bewerbung noch einmal genau durchlesen – vergiss die Formatierung nicht und hab immer ein Auge auf den Abgabetermin.

Über die Bewerbung hinaus

Für eine erfolgreiche Karriere im Finanzbereich empfiehlt es sich, proaktiv vorzugehen und sich nicht nur auf die Bewerbung zu konzentrieren. Um sich einen Vorsprung zu verschaffen, ist es wichtig, die Branchentrends zu verfolgen, sich kontinuierlich weiterzubilden und relevante Zertifizierungen zu erwerben. Davon profitierst Du nicht nur beim Einstieg, sondern auch im weiteren Verlauf Deiner Karriere.

Die Finanzlandschaft ist dynamisch und unterliegt einem ständigen Wandel. Neue Regulierungen, technologische Fortschritte und globale wirtschaftliche Veränderungen können die Branche erheblich beeinflussen. Wenn Du aktuelle Trends erkennst und verfolgst, kannst Du Dich während der Bewerbung und Assessments von anderen Bewerbenden abheben – und hast für den Einstieg bei uns die beste Grundlage, um direkt in Diskussionen einzusteigen und bei wichtigen Entscheidungen mitzureden.

Kontinuierliches Lernen ist im Finanzwesen, wo Fachleute für ihr breites Wissen geschätzt werden, von besonderer Bedeutung. Überleg Dir, ob Du Online-Kurse belegst, an Workshops teilnimmst oder Dich weiterqualifizierst, um Dein Engagement für die Branche zu unterstreichen und Deine Bewerbung aufzuwerten.

Sich mit Finanzfachleuten oder Mentor*innen auszutauschen und zu vernetzen, kann Dir wertvolle Erkenntnisse liefern. Sie können Dir von ihren persönlichen Erfahrungen berichten, Dir Ratschläge für Deine berufliche Laufbahn geben und Dir Einblicke in die Herausforderungen der Finanzbranche geben.

Diese vielseitigen Bestrebungen verbessern nicht nur Deine Bewerbungssituation, sondern liefern Dir auch viel Wissen für Deine weitere Karriere im Banking.

Der wichtigste Tipp

„Wir freuen uns über Bewerbungen von Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen: Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und IT sind sehr gefragt“, sagt Lars Pfeiff, Head of Graduate Recruiting in Deutschland bei der Deutschen Bank. „Wir achten zwar auf gute akademische Leistungen, aber noch wichtiger für uns ist das Gesamtpaket, also die Persönlichkeit der Bewerbenden.“ Die Bankenwelt verändert sich und für Pfeiff ist es wichtig, dass Bewerbende „zeigen können, dass sie Lust darauf haben, etwas zu bewegen und dass sie neugierig auf Herausforderungen zugehen.“

In Bezug auf die nötigen Fähigkeiten betont Pfeiff, dass kommunikative Fähigkeiten immer gefragt sind. Weitere nennenswerte Fähigkeiten sind Lösungsorientiertheit und eine unabhängige Denk- und Arbeitsweise. Der wichtigste Tipp, den er geben kann, ist, immer authentisch zu bleiben: „Es kommt darauf an, authentisch motiviert und begeistert für die Arbeit der Bank zu sein.“ Denn bei der Deutschen Bank Karriere machen heißt, „sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und mit eigenen Ideen etwas zu bewegen.“

Entdecke jetzt Deine Einstiegsmöglichkeiten bei der Deutschen Bank. Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören.