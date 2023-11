Eine einzigartige Reise durch die Technik: Von Hunden zu Daten bei der Deutschen Bank

like icon

Von der Leitung einer Hundetagesstätte zur Schlüsselrolle im nordamerikanischen Technologiezentrum der Bank - Jennifer Meyer hat einen unkonventionellen Weg zur Deutschen Bank zurückgelegt. Ihre Geschichte bietet neue Einblicke in die Schnittstelle zwischen Technologie und Bankwesen. Bevor sie ihr Hobby zum Beruf machte und eine Hundetagesstätte eröffnete, arbeitete Jennifer Meyer zwölf Jahre in der Technologiebranche und engagierte sich fast zehn Jahre ehrenamtlich in Tierschutzorganisationen. Erst nach der Schließung ihres Unternehmens und zwei weiteren akademischen Abschlüssen fand sie schnell unerwarteten Erfolg bei der Deutschen Bank.

Jennifer und der Hackathon

Jennifers rasanter Aufstieg bei der Deutschen Bank führte dazu, dass sie die Worte "Hackathon" und "Jennifer" ein halbes Jahr lang in einem Satz hörte, so dass man fast meinen könnte, "Jennifer Hackathon" sei ihr Spitzname. Gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit belegte sie mit ihrem Team den zweiten Platz beim globalen Hackathon und Programmierwettbewerb der Deutschen Bank. Dieser Erfolg katapultierte sie ins Rampenlicht der Technologieabteilung und führte sie zu ihrer derzeitigen Position als Cloud Managerin im Technologiezentrum in Cary, North Carolina.

Im Bankensektor, in dem die Verwaltung großer Mengen an digitalem Geld einen starken Fokus auf Sicherheit, Redundanz und Risikominimierung erfordert, war Jennifers akademischer und technischer Hintergrund die perfekte Ergänzung.

Einflussreiche Aufgaben und Flexibilität bei der Deutschen Bank

Entsprechend der Kultur der Deutschen Bank, die auf die Förderung von Talenten und Innovationen ausgerichtet ist, führte Jennifers Weg vom Produktionssupport zu einer internen Lehrtätigkeit. Heute spielt sie eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung von Cloud-Technologien und bei der Rekrutierung von technischen Talenten und hat damit einen großen Einfluss auf die gesamte Technologieorganisation.

Während die Aufgabenstruktur in Cary unterschiedliche Perspektiven erfordert, ist die Arbeitsumgebung entsprechend angepasst. "Es ist eine Frage der individuellen Präferenz", sagt Jennifer und unterstreicht damit die Charakteristik des Tech Zentrum flexibel zu sein und eine lockere Kleiderordnung pflegen zu können.

Berufliche Entwicklung und Förderung der Vielfalt

Die Deutsche Bank legt großen Wert auf kontinuierliches Lernen und bietet eine Reihe von Weiterbildungsmöglichkeiten an. Von Finanzthemen wie Credit Swaps oder Trading bis hin zur Einarbeitung in die Google Cloud Platform und weiterführenden Marketingstrategien konnte Jennifer ihre Fähigkeiten über technische Themen hinaus entwickeln und erweitern.

Jennifer arbeitet im Cary Technology Center in einer vielfältigen Umgebung. Ihre 22 Kollegen stammen aus allen Kontinenten und sprechen 16 verschiedene Sprachen.

"Wir kommen aus verschiedenen Ländern, aus der ganzen Welt, und wir kommen hier in Cary zusammen, um etwas zu schaffen, das wirklich einzigartig ist", fasst Jennifer zusammen.

Bist du an einer Karriere im Bankwesen interessiert? Dann #switchtobanking! Wir sind auf der Suche nach talentierten Mitarbeitern aus der ganzen Welt.

