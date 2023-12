Die zweitplatzierte Lincoln International bewegt sich ebenfalls an der Grenze zwischen Boutique und „Middle Market“. Obwohl Lincoln vor allem für kleinere Deals bekannt ist, zeichnet sich das Unternehmen durch eine Kultur von „hard work“ und anständiger Bezahlung aus und steht damit in einer Reihe mit vielen Top-Banken. Überdurchschnittlich gut bewertet wurde Lincoln in Bezug auf die Aussage, die Bank sei ein „Ort für Leute wie mich“.

Centerview Partners auf Platz 3 schneidet ebenfalls gut ab – überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Boutiquen bei verschiedenen Kriterien wie Vergütung, langfristige Karriereaussicht und einigen Fragen rund um die Kultur. Centerview Partners wird oft als einer der begehrtesten Arbeitgeber im Boutique-Bereich angesehen. Allerdings werden durchaus auch negative Aspekte wahrgenommen. So bewerteten die von uns Befragten Centerview in Bezug auf flexibles Arbeiten – in Sachen Kultur sehr relevant – weit unterdurchschnittlich.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)

Top-10: Diese Boutique-Banken sind die besten Arbeitgeber