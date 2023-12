Goldman Sachs: Entwickler sollen eine Trading-Plattform aufbauen – in einer Programmiersprache, die keinen Spaß macht

Wer rund um die leistungsstärkste Technologie in der Finanzbranche arbeiten will, sollte Hardware-Engineer im Bereich FPGA werden. Goldman Sachs stellt sie schon seit einiger Zeit für seine Tradingteams ein und baut jetzt neues Infrastrukturteam mit ihnen auf. Die Arbeit allerdings gilt als notorisch schwierig.

Das globale Banking- und Markets-Team bei Goldman Sachs sucht FPGA-Entwickler:innen für die Standorte London und Stockholm, um eine „hochleistungsfähige, aber dennoch schnelle und anpassungsfähige FPGA-Plattform für den Aktienhandel“ aufzubauen. Gefragt sind insbesondere „umfangreiche Erfahrungen mit SystemVerilog“, einer Sprache, die viele hassen.

Schade – denn wie Jane-Street-Entwickler Andrew Hunter es ausdrückt, ist das Programmieren mit Verilog „furchtbar und macht keinen Spaß“. Auf HackerNews schreiben User, die Sprache mache es einem „super einfach, Fehler zu erzeugen“. Dan Luu, der seit mehr als zehn Jahren Entwickler beim mit 1,1 Billionen Dollar bewerteten Hardwarehersteller NVIDIA ist, sagt, die Sprache sei „barock“ und „kontraintuitiv“ und führe dazu, dass „unsynthetisierbarer Müll“ produziert werde. 😱

Doch es gibt auch gute Seiten. Wie bei C++ ist es vielleicht die Fülle von Fehlern in der Sprache, die die entsprechende Entwickler-Elite so begehrenswert macht. Vor allem Nicht-Banken setzen auf sie. Aiden Pestell, Senior Consultant bei der Personalberatungsfirma Odin Partners, sagt, dass FPGA bei vielen HFT-Firmen weltweit massiv gefragt sei – der Grund sei die unvergleichliche „Nanosekunden-Geschwindigkeit“. Unglücklich sei da keiner – vielmehr seien sie „verliebt in das, was sie tun“.

FPGA-Teams bei Banken gibt es derzeit vornehmlich in Europa und den USA. Pestell geht davon aus, dass es sie bald auf der ganzen Welt geben wird. „Das Banking wird sich in den kommenden Jahren in Richtung FPGA entwickeln“, so Pestell, und die Hardwareteams im asiatisch-pazifischen Raum würden „in zwei Jahren oder so auch auf den Zug aufspringen“.

