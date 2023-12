Durchschnittliche Gehälter und Boni in einzelnen Banken-Sektoren, 2023 vs. 2024

Wie hoch fällt dein Bonus dieses Jahr aus? 2.000 Personen haben sich an unserer „Bonus Expectations Survey“ beteiligt und Angaben zu ihren Gehältern und Boni, aber auch zu ihrem Standort und ihrem Sektor gemacht. Daraus haben wir die Gesamtvergütungserwartungen für dieses Jahr errechnet und mit dem Vorjahr verglichen. Die Datenpunkte im untenstehenden Schaubild wurden geglättet, um die unterschiedliche Verteilung der Befragten nach Dienstalter in den einzelnen Sektoren zu berücksichtigen.

Im Hinblick auf die Gesamtvergütung (Gehalt plus Bonus) finden sich die lukrativsten Arbeitsplätze der Finanzbranche 2023 – wie schon 2022 – bei Hedgefonds. Am wenigsten lukrativ ist es, im Bereich Compliance zu arbeiten, wo auch schon 2022 am schlechtesten bezahlt wurde.

Woran liegt das? Die Antwort ist simpel. Hedgefonds zahlen viel Geld, weil sie sehr viel Geld verdienen. Die Leute, die dieses Geld verdienen, gehen Risiken ein – diese sind zwar wohlkalkuliert, aber es sind und bleiben Risiken. Es steht viel auf dem Spiel und entsprechend werden das Eingehen von Risiken im Erfolgsfall üppig belohnt. Auch bei Banken gibt es solche Leute – es sind immer Trader, egal wo sie angesiedelt sind –, doch bei Hedgefonds verdienen sie deutlich mehr Geld. Bankentrader können damit rechnen, etwa 5 Prozent ihres erwirtschafteten Gewinns als Bonus zu erhalten, Hedgefonds-Trader (in der Regel Portfoliomanager) können hingegen ein Vielfaches davon verdienen.

Die Mitarbeitenden im Compliance spielen zwar eine äußerst wichtige Rolle bei der Erfüllung der gesetzlichen und treuhänderischen Verpflichtungen von Banken, haben aber nur einen Job – und ob sie gut darin sind, hat keinen Einfluss auf den Gewinn, den die Bank am Ende des Tages erzielt (Versäumnisse allerdings können Banken Hunderte von Millionen Dollar kosten). Die gleiche Logik gilt für andere Teams im Middle- und Backoffice, wie etwa Risk-, Finance- und Technologieteams, die alle deutlich weniger verdienen als beispielsweise Sales- und Tradingteams.

