Private-Equity-Fonds streichen Partner-Stellen: „Das ist seit 2008 nicht mehr vorgekommen“

Es sind harte Zeiten für Private Equity-Firmen. Für laufende Investments war es das schlechteste Jahr seit 2013. Private-Equity-Unternehmen, in denen es zum Tagesgeschäft gehört, Kosten zu optimieren und bei ihren Portfoliogesellschaften Stellen zu streichen, müssen nun leise – oder auch weniger leise – die Axt an sich selbst anlegen.

„Es sind die Senior-Kräfte, die jetzt gehen müssen“, sagt ein ehemaliger Private-Equity-Headhunter. „Es trifft nicht so sehr die Einstiegs- und mittleren Level, sondern eher Partner. So etwas ist seit 2008 nicht mehr vorgekommen.“

Bei Carlyle hat der einstige Co-Präsident von Goldman Sachs, Harvey Schwartz, erklärt, dass „alle Ausgaben auf den Prüfstand kommen und nichts unantastbar ist“. Nun gibt es Berichte über Stellenstreichungen auf verschiedenen Ebenen. Informierten Kreisen zufolge wird jedoch auch bei Fonds wie KKR und Cinven still und leise Personal abgebaut.

Cinven und Carlyle wollten sich auf Anfrage nicht äußern und KKR ließ eine entsprechende E-Mail-Anfrage unbeantwortet. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass Mitarbeitende zunehmend in den Ruhestand geschickt werden, ob freiwillig oder nicht: Im Juli war Tim Franks gegangen, vormals Chef des KKR-Geschäfts in Großbritannien und Irland. Bei Cinven war im September nach 20 Jahren Caspar Berendsen gegangen.

Wenn Kosten gestrichen werden müssen, dann geben die obersten Karriereränge am meisten her. Eine neue Private Equity Compensation Survey von Heidrick & Struggles beziffert die Gehälter und Boni von Partnern in großen PE-Firmen auf 2,2 Millionen Dollar pro Jahr. Das ist viel Geld, wenn gespart werden muss. „Partner sind teuer und die Leute wollen die Junior- und Mid-Levels behalten, weil sie das Lebenselixier der Unternehmen sind“, sagt der oben genannte Headhunter.

Obwohl Private-Equity-Fonds – anders als Banken – in der Vergangenheit nicht bekannt für „hire and fire“ waren, gibt ein anderer erfahrener Private-Equity-Headhunter zu bedenken, dass sich die Zeiten geändert haben. Die Branche ist heute viel stärker institutionell geprägt als früher. 2008 waren die großen Private-Equity-Unternehmen Personengesellschaften – KKR etwa ist aber seit 2010 börsennotiert, Carlyle folgte ein Jahr später. „Einige dieser Firmen sind während dem Aufschwung in der Pandemie stark gewachsen und sind jetzt, wo das Deal-Aufkommen rückläufig ist, zu groß“, sagt er. Während Unternehmen eine solche Lage früher vielleicht aussitzen konnten, müssen sie nun reagieren.

Eine solche Reaktion könnte darin bestehen, in neue Anlageklassen wie Infrastruktur und private Kredit e zu gehen . Es bedeutet, sich auf Secondaries zu konzentrieren, also auf Vereinbarungen, bei denen ein Private-Equity-Fonds Vermögenswerte von einem anderen kauft. Ein Headhunter sagt, dass die Nachfrage nach Fachleuten mit Erfahrung rund um Secondary Markets wächst.

Trotz aller Probleme sagen die Headhunter, mit denen wir für diesen Artikel gesprochen haben, dass Private-Equity-Jobs bei jungen Banker:innen beliebt sind wie eh und je. „Es ist eine robuste Branche, und die Fonds stellen nach wie vor Leute ein“, meint Charlie Hunt, UK-Chef beim Personalvermittlungsunternehmen PER. „Wir erwarten, dass die Lage nächstes Jahr besser wird, da es jetzt mehr Klarheit gibt und die Leute planen können.“

