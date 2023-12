„Ich bin ein 35-jähriger Trader in Singapur – aber um wirklich gut zu leben, reicht das Geld nicht“

Als Banker:in im teuren London kann es selbst mit einem Managing-Director-Gehalt schwierig sein, über die Runden zu kommen, doch das sind nicht die einzigen in der Finanzbranche, denen klar wird, dass sie sich den erhofften Lebensstandard nicht leisten können.

Ich bin Mitte 30 und arbeite als Trader bei einer großen Bank in Singapur. Meine Freunde hier sind ähnlich alt und obwohl wir weniger Steuern zahlen als Banker und Trader in London oder anderswo in der westlichen Welt, ist das Leben auch hier nicht einfach.

Wenn man ins Banking geht, dann träumt man von großen Häusern, schnellen Autos, gutem Essen und Top-Schulen für die Kinder. Für die meisten in der Branche ist das allerdings zunehmend unerreichbar.

Die Inflation in ist Singapur hoch, und die Wohnkosten sind in den letzten Jahren explosionsartig angestiegen und liegen mittlerweile auf dem Niveau von London und Hongkong. Das ist einer der Gründe, warum insbesondere Hedgefonds zunehmend nach Dubai übersiedeln, wo der Lebensstandard inzwischen deutlich besser ist als in Singapur.

Aber es betrifft nicht nur die Wohnkosten. Auch Autos sind in Singapur enorm teuer. Eine BMW 5er Limousine schlägt mit 500.000 Singapur-Dollar zu Buche (373.000 US-Dollar). Doch Top-Banker und -Trader wollen nicht nur den BMW, sondern eher den Ferrari oder McLaren. Diese kosten allerdings zwischen 1,5 und 2 Millionen Singapur-Dollar. Das ist für die meisten von uns kaum erreichbar, nicht einmal mit MD-Gehältern. Und dennoch gibt es für den neuesten Ferrari eine Warteliste.

Essen gehen geht ebenso wenig. Ambitionierte Restaurants mit gehobener Küche, von indischen Spitzenrestaurants bis hin zu japanischen Omakase-Restaurants, sind in Singapur zuletzt geradezu aus dem Boden geschossen. Das Essen ist super, aber ein Gericht kostet mindestens 500 bis 600 Singapur-Dollar. Das kann man sich nicht regelmäßig leisten, trotz unserer „hohen“ Finanzbranchen-Gehälter.

Hinzu kommen die hohen Schulgebühren in Singapur. Die UWC, eine der besten internationalen Schulen vor Ort, kostet mittlerweile fast 50.000 Singapur-Dollar im Jahr. Sie ist die teuerste in Asien, hat aber trotzdem eine lange Warteliste.

Wenn wir uns das alles nicht leisten können, wer wohnt dann in den großen Häusern, kauft die schnellen Autos, geht essen und schickt seine Kinder auf die besten Schulen?

Es sind vor allem Leute aus alten, gut begüterten Familienunternehmen, Unternehmer und Ärzte. Trader und Banker sind im Vergleich dazu eher zweitklassig. Ein paar wenige von uns können das zwar womöglich noch erreichen, aber es sind wirklich wenige und wenn dann eher Ältere, die ein Leben lang gut verdient haben.

Was tun? Wenn man bei einer Bank arbeitet, bekommt man ein anständiges Gehalt, mit dem man die wichtigsten Rechnungen bezahlen kann, aber sich von Monatsgehalt zu Monatsgehalt hangeln muss. Es gibt nur einen Weg, daraus auszubrechen und das zu erreichen, weswegen wir uns ursprünglich einmal für diese Branche entschieden haben: Zu einem Hedgefonds zu gehen und an dessen Performance prozentual beteiligt zu werden.

Dies erklärt, warum Bankentrader zuletzt in Scharen zu Hedgefonds gegangen sind – und dieser Exodus wird anhalten.

Avi Rai ist ein Pseudonym

