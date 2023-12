So wirst du VP bei Goldman Sachs

Bei Goldman Sachs gibt es jede Menge Vice Presidents (VP) – es ist tatsächlich einer der häufigsten Jobtitel der Bank. Das Ganze klingt aber besser als es ist – mit wohlklingenden Titeln ist es bei Banken in Wahrheit etwas komplizierter.

Das Unternehmen hat aktuell eine ganze Reihe an neuen Mitarbeitenden befördert. Aber anders als im letzten Jahr (als 2.500 Personen zum Vizepräsidenten befördert wurden) oder im Jahr davor (als 2.200 befördert wurden), legt das Unternehmen nicht dar, wie viele in diesem Jahr neu zum VP ernannt wurden.

Wer sind sie? Und wie wird man VP bei Goldman Sachs (in Europa auch als Executive Director bekannt)? Es ist eine Position, die durchaus reizvoll ist: In New York bekommen Goldman Sachs VP laut der H1B-Visa-Datenbank Gehälter zwischen 120.000 und 300.000 Dollar. Dazu kommen noch Boni.

Du musst nicht das Traineeprogramm bei Goldman Sachs durchlaufen haben

Als Goldman Sachs letztes Jahr die neuste Riege an Partnern ernannte, hieß es, dass 43 Prozent von ihnen direkt nach der Uni eingestiegen waren. Auf der VP-Ebene könnte man erwarten, dass der Anteil derer, die direkt nach dem Studium in die Bank kamen, noch höher ist. Das ist aber nicht der Fall: Goldman Sachs macht 2023 keine Angaben zum Hintergrund der neu beförderten VPs, doch im vergangenen Jahr gab das Unternehmen an, dass 70 Prozent seiner neuen VPs von extern kamen.

Es hilft, Erfahrung in mehreren Büros zu sammeln

In früheren Jahren gab Goldman Sachs an, dass 20 Prozent seiner neuen VPs in mehreren Niederlassungen gearbeitet hätten, was darauf hindeutet, dass das durchaus relevant ist. Gleichzeitig wissen wir aber nicht, wie der entsprechende Anteil bei jenen aussieht, die nicht zum VP befördert wurden.

Vielleicht solltest du in Indien arbeiten

Die Mitarbeitenden der Goldman-Sachs-Büros in Indien (Bengaluru und Hyderabad) spielen bei den Beförderungen zum Partner und Managing Director kaum eine Rolle, auf der Liste der neuen VP-Beförderungen sind sie aber überproportional vertreten. Das Unternehmen gibt an, dass 23 Prozent seiner neuen VPs in den indischen Niederlassungen tätig sind und weitere 11 Prozent in anderen APAC-Ländern. Demgegenüber stehen 5 Prozent der neu beförderten MDs in Indien und 10 Prozent der neu beförderten MDs in anderen APAC-Ländern.

Während Indien bei den VP-Beförderungen überrepräsentiert ist, ist der amerikanische Kontinent unterrepräsentiert. Nur 45 Prozent der neuen VPs sitzen in Nord- oder Südamerika, bei den MDs sind es 56 Prozent. Gleichzeitig erklärt Goldman Sachs, dass in Q3 64 Prozent des Umsatzes dort gemacht wurden.

Es geht schneller, wenn du im Tech-Bereich bist

Wenn du VP im Investmentbanking bei Goldman Sachs werden willst, musst du in der Regel die einzelnen Hierarchiestufen durchlaufen, also erst Analyst, dann Associate werden. Wenn du aber Entwickler oder Quant sein solltest, kann es schneller gehen. Zu den 2023 neu beförderten VPs gehört beispielsweise Narayanan Baradwaj, Tech-VP in Bengaluru. Er hat sein Bachelor-Studium erst 2018 abgeschlossen.

