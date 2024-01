„Ich war blauäugig. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Banking-Job verlieren würde.“

Als Andrew Osayemi nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der britischen University of Warwick seinen ersten Job im Banking bekam, war er voll Vorfreude: „Ich komme aus ziemlich bescheidenen Verhältnissen und konnte mir schon nach 18 Monaten eine eigene Wohnung kaufen“, sagt Osayemi, der während der Finanzkrise als Devisenterminhändler für die RBS tätig war. „Ich habe die Arbeit als Trader geliebt, vor allem bei der RBS in New York, wo während der Finanzkrise von 2007 bis 2009 fast jeden Tag darum gekämpft wurde, die Bank zahlungsfähig zu halten, und es einem vorkam, als würde man nur noch mit dem letzten Fetzen handeln.“

Als die RBS im Zuge der Krise in Konkurs ging und von der britischen Regierung übernommen wurde, verlor Osayemi fünf Jahre nach Beginn seiner Trading-Karriere plötzlich seinen Job. „Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde“, sagt er. „Das war ziemlich blauäugig von mir.“

Osayemi war für die RBS in die USA gezogen, die damals einen riesigen Trading Floor in Stamford, Connecticut, betrieben hat. Da er jedoch vor Ort niemanden hatte und seine Freundin – und heutige Ehefrau – in London war, fühlte er sich verloren und bat darum, nach Hause zurückzukehren. Die Bank willigte ein und setzte ihn einige Monate später vor die Tür. „Ich wurde in einen Raum im 7. Stock geführt und mir wurde gesagt, ich hätte 15 Minuten Zeit, um meine Sachen zu packen. Es war ein kalter, dramatischer Abschied“, erinnert er sich.

Es war auch ein böses Erwachen für einen Banker aus einfachen Verhältnissen, der alles geglaubt hatte, was die Bank über die vermeintliche Fürsorge gegenüber ihren Mitarbeitenden gesagt hatte. „Banken haben alle gute Absichten, aber sie sind auch mit wirtschaftlichen Realitäten konfrontiert. Letzten Endes ist es eine finanzielle Entscheidung, und heutige Berufseinsteiger:innen scheinen sich der Höhen und Tiefen besser bewusst zu sein.“

Osayemis nächster (möglicher) Fehler war, dass er nicht versucht hat, so schnell wie möglich wieder in der Branche Fuß zu fassen. Als 27-jähriger Trader mit fünf Jahren Berufserfahrung sagte man ihm, er habe ein Jahr Zeit, um wieder reinzukommen. Er beschloss allerdings, sich sechs Monate lang mit etwas anderem zu beschäftigen. Nachdem er eine Fernsehproduktionsfirma gegründet und eine Sitcom mitproduziert hatte, entschied er, dass er ohnehin nicht mehr ins Trading zurückgehen wollte. „Ich habe mich einfach in etwas anderes verliebt“, sagt er.

Nach Stationen als Recruiter bei Morgan Stanley und Citi arbeitet Osayemi jetzt für das Trading-Simulations-Unternehmen AmplifyME. Und er hat ein Buch dazu geschrieben, wie man sich beruflich verändern kann, ohne einen teuren Master oder einen MBA zu machen. Sein Rat: Man könne in einer neuen Branche Fuß fassen, wenn man sich gut vernetzt und bei einer kleinen Firma anfängt, die bereit ist, einem eine Chance zu geben. Wenn du den Beruf wechseln willst, solltest du dich nicht endlos lang bewerben. „Dein aktueller Lebenslauf passt nicht. Du brauchst jemanden, der für dich bürgt und dich weiterempfiehlt“, mahnt Osayemi.

The DIY Career Switch: 35 Ways To Change Careers Without a Masters or MBA ist jetzt bei Amazon. erhältlich.

