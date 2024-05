90 Prozent Gewinnrückgang: Bank streicht die sichersten Jobs ganz Europas

Wenn es eine Bank gibt, die rund um Neueinstellungen immer optimistisch war, dann ist es die mittelständische spanische Investmentbank Alantra, wo in den letzten Jahren stetig expandiert wurde. Zuletzt ist der Expansionskurs bei Alantra allerdings verhaltener geworden.

Als Alantra im März 2024 seinen Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2023 vorlegte und bekanntgab, dass die Gewinne um fast 90 Prozent eingebrochen seien, war die Rede von einer „strategischen Transformation“, von einer „Stärkung der Hubs“, von „Neuerungen in der Führung“ und einer „noch tieferen Branchenkompetenz“. Außerdem wurde von „21 hochrangigen Neueinstellungen“ gesprochen, aber auch von einer „Konsolidierung" des Know-hows und einem Personalabbau von 8,5 Prozent, was mehr als 50 Stellen entspricht.

Bloomberg berichtete gestern, dass mindestens 15 dieser Stellenstreichungen auf Deutschland entfallen. Bei Alantra in Frankfurt scheint es turbulent zugegangen zu sein, seit im April 2023 Jan Casper Hoffman als CEO übernommen hat.

Insider, die mit dem Deutschland-Geschäft von Alantra vertraut sind, sagen, dass Hoffman im Haus wenig beliebt gewesen sei, weil ihm der Bezug zum Mittelstand fehlte. Hoffmann hatte den Großteil seiner Laufbahn bei Merrill Lynch, SocGen und Moelis & Co verbracht. Alantra teilte gestern mit, dass Hoffman von der Rolle des CEO zurücktreten, aber weiterhin für Kunden tätig sein werde. Für ihn rückt Michael Maag in den deutschen Vorstand nach, ehemaliger Head of Investmentbanking bei Morgan Stanley in der Schweiz, der letztes Jahr zu Alantra gewechselt war. 🤔

Stellen im deutschen Bankensektor gelten aufgrund des strengeren deutschen Kündigungsschutzes als deutlich sicherer als Jobs in London. Ein Sprecher von Alantra sagte, dass die Bank nun den „ersten Schritt der Transformationsreise von Alantra Deutschland“ abgeschlossen habe und dass die deutsche Niederlassung weiterhin in die Bereiche Gesundheitswesen, Energiewende, Immobilien und Industrieunternehmen investieren werde.

Alantra stellt sein Modell generell auf den Prüfstand und setzt nicht mehr auf Länderteams, sondern auf Hubs und Sektorteams. Zu den neuen Hubs gehören London, Madrid, Paris, New York, Frankfurt und Zürich. Derzeit unterhält Alantra allerdings auch Standorte in Amsterdam, Athen, Brüssel, Buenos Aires, Kopenhagen, Dublin, Lissabon, Madrid, Mailand, Wien und andernorts. Bedeutet dies, dass die M&A-Jobs an diesen Standorten ebenfalls wegfallen? Das ist unklar, es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Büros nicht vollständig geschlossen werden.

Bloomberg berichtet, dass in Frankfurt eine Reihe an führenden Bankern bei Alantra erwägen, das Unternehmen auf eigenen Wunsch zu verlassen. Dazu gehören sollen Christoph Handrup, Maximilian Rohardt und Lars Rückert. Handrup ist seit 2014 dabei, Rohardt seit 2015. Rückert war erst im Oktober 2023 von Stifel ins Unternehmen gewechselt.

