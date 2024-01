Magerste Boni des gesamten Jahrzehnts: Zahlreiche Banken bauen Stellen ab

Es betrifft nicht nur Citi. Es betrifft nicht nur die Deutsche Bank. Die M&A-Umsätze sind im Keller, die Rentabilität bei Investmentbanken insgesamt sinkt – und immer mehr Häuser bauen Personal ab.

Diese Woche wurden nicht nur bei Citi und der Deutschen Bank, sondern auch bei UBS, Rothschild und Lazard Stellenstreichungen bekannt gegeben.

Alle drei Banken wollten sich auf Anfrage nicht äußern.

Auf dem Instagram-Account Litquidity wurde als erstes über Kürzungen bei der UBS berichtet – betroffen sind wohl vor allem Equity Directors und Managing Directors. Laut Financial News haben die Entlassungen zu tun mit der Credit-Suisse-Fusion. Aus der UBS ist zu hören, dass unter den Entlassenen auch Richard Kersley ist, Managing Director und Produktmanager im Aktiengeschäft, der seit fast 40 Jahren bei der Bank arbeitet.

Bei Rothschild müssen Insidern aus London zufolge acht Thrid-Year-Analyst:innen und First-Year-Associates vihren Hut nehmen. Anfang des Monats waren bei der Bank in New York Streichungen auf MD-Ebene angekündigt worden.

Bei Lazard wird davon ausgegangen, dass die Kürzungen Teil des Abbaus von 10 Prozent der Stellen sind, den die Bank im April 2023 bekanntgegeben hatte.

Die Entlassungswelle findet statt kurz bevor bei vielen Banken Boni bekannt gegeben oder ausgezahlt werden. Bei den Banken, die ihre Boni bereits verkündet haben, sind diese laut Headhuntern mickrig ausgefallen. „Sie waren niedriger als letztes Jahr“, sagt ein Londoner M&A Headhunter. „Und das letzte Jahr war deutlich schlechter als das Spitzenjahr 2021. Aktuell erleben wir aber nicht nur ein Zurückfallen auf das Niveau von 2018 oder 2019. Wir erleben eines der magersten Bonusjahre des gesamten Jahrzehnts.“

