Der wichtigste deutsche Goldman-Sachs-Mitarbeiter

Das Wall Street Journal hat den vermutlich wichtigsten deutschen Goldman-Sachs-Mitarbeiter aufgetan: Es ist der 55-jährige Jan Hatzius.

Von New York aus führt Hatzius 29 Ökonomen auf der ganzen Welt, zwölf davon in Amerika. Er ist bekannt für seine präzisen und vielschichtigen Wirtschaftseinschätzungen. So hatte er beispielsweise die Finanzkrise 2008 vorausgesagt, später dann das Einbrechen der Anleiherenditen. Jetzt lautet seine Vorhersage, dass die Inflation auf 2 Prozent sinken wird, ohne dass die Arbeitslosigkeit steigt.

Hatzius ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, lebt dort aber schon länger nicht mehr. Er hat an der Universität Freiburg studiert, dann in Oxford promoviert und wollte zunächst in der Wissenschaft bleiben, stellte dann aber fest, dass seine Interessen zu breit waren. Seit 1997 ist er bei Goldman Sachs. Und: Die Wirtschaftsberater des US-Präsidenten hängen an seinen Lippen.

Hatzius liegt nicht immer richtig und es bleibt abzuwarten, ob seine jüngste Vorhersage tatsächlich so eintritt. Nicht alle sind seiner Meinung: Marko Kolanovic, der Chefstratege von JPMorgan (der Kroate ist), glaubt, dass eine Stagflation bevorsteht.

