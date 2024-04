Private-Equity-Job versus Hedgefonds-Job: Gleiche Arbeit, weniger Geld

Wer überlegt, vom Banking auf die Buy-Side zu wechseln, findet dazu einiges Wissenswertes in unserem Gehalts- und Bonusbericht 2024.

Der Bericht basiert auf der Umfrage, die wir Anfang des Jahres durchgeführt haben und an der 6.000 Befragte teilgenommen haben, darunter Mitarbeitende aus sämtlichen Sektoren der Finanzbranche, verschiedenen Ländern und Regionen und unterschiedlichen Karrierestufen.

(Wir haben immer noch Probleme mit der Anzeige von Diagrammen auf Mobiltelefonen, daher empfehlen wir die Ansicht auf einem Desktop-Computer).

Wir haben Folgendes festgestellt:

Im Private Equity und bei Hedgefonds fallen weniger Überstunden an als im Bankwesen.

Egal, ob du bei einem Hedgefonds oder in der Private-Equity-Branche arbeitest, du wirst auf jeden Fall viel arbeiten, wirst aber immer noch weniger Überstunden machen müssen als in anderen hoch dotierten Bankenjobs. Die Mitarbeitenden von Hedgefonds und aus dem Private Equity, die an unserer Befragung teilgenommen haben, arbeiten pro Woche drei bis 20 Stunden weniger als Banker:innen im Front-Office-Bereich.

Investmentbanker (im M&A und Kapitalmarktgeschäft) gaben an, dass sie durchschnittlich 64 Stunden pro Woche arbeiten. Im Vergleich dazu gaben unsere Befragten aus Hedgefonds und dem Private Equity an, dass sie im Durchschnitt 47 Stunden pro Woche arbeiten. Dies liegt auch unter den 51 Stunden pro Woche, die im Sales and Trading in Investmentbanken gearbeitet werden.

Hedgefonds zahlen deutlich besser als Private-Equity-Firmen

Die Gehälter bei Hedgefonds sind höher als in Private-Equity-Firmen. Bei Hedgefonds gibt es durchschnittlich 487.000 Dollar an Gehalt und Bonus, im Private Equity dagegen durchschnittlich „nur“ 263.000 Dollar (Gehalt plus Bonus).

Der eigentliche Unterschied ergibt sich, wenn man die Vergütung pro Stunde betrachtet. Bei Hedgefonds gab es 2023 im Durchschnitt fast 200 Dollar pro Stunde, Private-Equity-Fonds bezahlten 107 Dollar pro Stunde. Das ist ein ziemlich großer Unterschied.

Auch in Bezug auf die einzelnen Karrierestufen war der Gehaltsunterschied erheblich. Junioren bei Hedgefonds verdienten deutlich mehr als ihre Counterparts bei Private-Equity-Fonds und das gilt auch für jene auf dem Director-Level. Auch die Vergütungen für Positionen, die denen eines VPs oder eines Managing Directors entsprechen, waren bei Hedgefonds deutlich besser dotiert als im Private Equity.

Wie haben sich Hedgefonds und Private-Equity-Firmen letztes Jahr entwickelt?

Große Hedgefonds wie Citadel und Millennium haben 2023 ein gutes Jahr verzeichnet.

Private-Equity-Unternehmen hingegen erlebten eines der schlechtesten Jahre ihrer Geschichte, weil sie damit zu kämpfen hatten, Kapital gut zu allokieren und sich von bestehenden Investitionen zu trennen. Das Beratungsunternehmen EY schätzt, dass die Exits von Private Equity im Jahr 2023 gegenüber 2022 um 28 Prozent zurückgegangen sind, und Nachfolgefonds, bei denen Anteile mit einem Abschlag verkauft werden, immer beliebter werden.

Hier muss erwähnt werden, dass wir die Umfrageteilnehmer:innen aus dem Private Equity nicht danach gefragt haben, wie viel sie an Carried Interest erhalten, der einen beträchtlichen Teil der Vergütung in dieser Branche ausmacht.

Übrigens: Interessierte Studierende, die das hier lesen, müssen nicht unbedingt ins Investmentbanking gehen, um bei einem Hedgefonds (oder einer Private-Equity-Firma) einsteigen zu können. Viele Top-Hedgefonds und eine Reihe an Private-Equity-Firmen bieten mittlerweile eigene Einstiegsprogramme an, bei denen die Konkurrenz aber irrsinnig groß ist: 400 Bewerber:innen gibt es pro Stelle, ähnlich viel wie bei großen Private-Equity-Unternehmen wie Blackstone. Es lohnt sich aber, sich auf das Rennen einzulassen. Citadel vergütet Praktika beispielsweise mit bis zu 20.000 Dollar im Monat.

