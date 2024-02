Stellenabbau bei McKinsey & Co deutlich weniger krass als bei Goldman Sachs

Vor einem Jahr hatte McKinsey & Co erklärt, 2.000 Stellen streichen zu wollen – es folgte allgemeines Wehklagen. Denn: Die Kürzungsrunde war laut Financial Times eine der größten in der Geschichte von McKinsey – betroffen wären 4 Prozent der Belegschaft des Beratungsunternehmens. Jetzt aber setzt McKinsey & Co zu einer noch größeren Sparrunde an: Bloomberg berichtet, dass angeblich 3.000 Menschen gehen müssen.

Für die Mitarbeitenden bei McKinsey & Co mag das ein Schock sein und doch gibt sich die Unternehmensberatung überraschend freundlich. Mitarbeitende, deren Stuhl wackelt, haben jetzt die Chance, sich nochmals zu beweisen. Bloomberg berichtet, die Betroffenen hätten ein „Concerns-Rating“ erhalten und bekämen jetzt drei Monate Zeit, um sich zu verbessern, Erst danach droht möglicherweise die Entlassung. Und selbst dann wird es kein harter Rauswurf sein: Im McKinsey-Sprech ist die Rede davon, dass sie zur „Möglichkeit eines Weggangs“ beraten werden.

Auch wenn es am Ende auf dasselbe hinausläuft, klingt die Kündigung à la McKinsey & Co gar nicht so schlecht. Als Goldman Sachs Anfang des Jahres Personal entließ, wurden die Betroffenen an ihren Schreibtischen abgeholt, zum Gespräch mit der Personalabteilung geschickt und anschließend aus dem Gebäude eskortiert. Als Rothschild unlängst Leute entließ, beschwerten sich einige, sie seien per E-Mail informiert worden. Bei McKinsey gefeuert zu werden, klingt im Vergleich dazu ganz erträglich.

Gut möglich natürlich, dass es dann doch nicht so nett ist, bei McKinsey & Co. rausgeschmissen zu werden – und gut möglich, dass die Entlassung einfach mit verfahrenstechnischen Euphemismen aufgeladen wird und am Ende doch das Unvermeidliche passiert. Denn: McKinsey ist spezialisiert darauf, Kunden beim Abbau von Arbeitsplätzen zu beraten. Fragt mal Leute, die früher bei Credit Suisse waren.

