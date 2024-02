„Ich habe aufgehört zu programmieren, um ein Entwicklerteam bei einer Bank zu leiten. Jetzt finde ich keinen Job mehr“

Ich arbeite seit 20 Jahren in der IT im Investmentbanking. Allerdings bin ich kein Entwickler. Mein Spezialgebiet ist die Führung von Entwicklerteams. Jetzt habe ich meinen Job verloren und stelle fest, dass diese Fähigkeit nicht sehr gefragt ist.

Seit zehn Jahren programmiere ich nicht mehr selbst – ich war nicht schlecht im Coden, aber auch nicht überragend gut. Ich beschloss, mich auf meine Stärken zu konzentrieren und begann, Senior-Entwickler zu führen und mich darum zu kümmern, dass die Teams ihre Arbeit gut machen. Im Banking war das leicht: Jedes Softwareteam hat jemanden, der oder die Hürden aus dem Weg räumt, Arbeitsabläufe organisiert und an Meetings teilnimmt. Und genau das habe ich getan.

Jetzt werde ich in meiner Bank nicht mehr benötigt und ich stelle fest, dass es meine bisherige Rolle in kleineren Fintech-Firmen oder bei Hedgefonds gar nicht gibt. Dort scheint es in der Entwicklung keine Manager zu geben, sondern nur Senior-Entwickler, die sich selbst managen. Dies ist vor allem bei Hedgefonds der Fall, wo alle Stellen, die ausgeschrieben werden, zu mindestens 80 Prozent aus konkreter Umsetzung bestehen.

Was tun? Wieder mit dem Programmieren anfangen? – Der Zug ist abgefahren und ich war sowieso nicht besonders gut darin. Banken stellen im Moment kaum ein und die Unternehmen, in denen noch Personal gesucht wird, scheinen für jemanden wie mich keine Verwendung zu haben. Ich glaube, sie machen hier einen Fehler: Wenn man Entwickler nur machen lässt, was sie wollen, kommen meiner Erfahrung nach die falschen Dinge dabei raus – einfach deshalb, weil sie die Business-Seite nicht gut genug verstehen.

Alan Collins ist ein Pseudonym

